نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب يمثل نصف قوة الفريق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أن وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول، يعد أحد أبرز العناصر الهجومية التي يعتمد عليها النادي في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن غيابه يؤثر بشكل كبير على الأداء الهجومي للفريق.

تصريحات أحمد السيد

وقال أحمد السيد خلال تصريحات تلفزيونية: "وسام أبو علي مهاجم قوي للغاية، ويمثل أكثر من 50% من القوة الهجومية للنادي الأهلي، أداء الفريق يتأثر بشكل واضح في حال غيابه، كما شاهدنا في المباريات الماضية".

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وأضاف السيد: "رغم الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها محمود عبد المنعم كهربا، إلا أنه لا يستطيع تعويض غياب وسام أبو علي بنفس الفاعلية الهجومية، وكهربا لاعب رائع ولكن طبيعة مركزه تختلف عن دور وسام الحيوي في قيادة الهجوم".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي بحاجة ماسة إلى التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة لتعزيز الخط الأمامي، من حسن الحظ أن وسام أبو علي تعافى من إصابته قبل انطلاق بطولة الإنتركونتيننتال، وهو ما يمنح الفريق دفعة قوية في المنافسات القادمة".

أحمد السيد عبد المنعم كهربا نجم الأهلي السابق
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