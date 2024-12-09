وفد كنسي يشارك في انتخاب بطريرك إريتريا الجديد

وصل أمس إلى أسمرة وفد من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلًا لقداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك للمشاركة في انتخاب البطريرك السادس لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية.

يتكون الوفد القبطي من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، والأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.

كان في استقبال الوفد في مطار أسمرة الدولي، قائم مقام بطريرك المجمع المقدس صاحب النيافة أبونا بطرس، بقيادة المطارنة والأساقفة، وبعد تبادل رسائل الترحيب والمحبة في حفل الاستقبال، توجهوا إلى مكان إقامتهم.

وتم عمل اجتماع محبة، بحث فيه أعضاء المجمع المقدس الإريتري خلال اللقاء مع الوفد المصري القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات التاريخية وانتخاب البطريرك.

ومن الجدير بالذكر إنه يوجد بروتوكول موقع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة التوحيد الأريترية الأرثوذكسية، بضرورة مشاركة أي من الكنيستين في إجراءات انتخاب البطريرك الجديد.