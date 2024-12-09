الأنبا باخوم يحتفل بعيد الحبل بلا دنس بدير الراهبات القبطيات بمصر الجديدة

أقباط وكنائس
الانبا باخوم
الانبا باخوم

 احتفل امس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، بعيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بدير راهبات يسوع ومريم القبطيات، بمصر الجديدة.

كذلك، احتفل الأب المطران بذكرى تأسيس الرهبنة، حيث شارك في الصلاة الام ماري مارسيل، الرئيسة العامة لراهبات يسوع ومريم القبطيات، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "شهود للنعمة والرجاء".

فى سياق آخر، يقام اللقاء السنوي الثاني "بيوتنا مغارة"، الذي تنظمه خدمة الفلك للأسر الشابة بالإيبارشية البطريركية، بمشاركة نيافة الأنبا باخوم.

وذلك  يوم السبت، الرابع عشر من ديسمبر الجاري، الساعة السادسة والنصف مساءً، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، حيث يتضمن اللقاء العديد من الفقرات، والخدمات المتنوعة.

 

الأنبا باخوم حبل بلا دنس مصر الجديدة
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