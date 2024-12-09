نجم الأهلي يوجه نصيحة لكولر بعد التعادل مع أورلاندو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أكد أحمد بلال، نجم نادي الزمالك السابق، أن تغييرات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام أورلاندو بايرتس، كانت متأخرة.
وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” الأهلي بيمثل مصر، في كأس العالم للأندية،  والزمالك هو رقم 2 في إفريقيا بعد الأهلي ونادي قيمته كبير".
وتابع:" فريق أورلاندو، من الفرق التي تجيد لعب الكرة، والأهلي كان قادر على حسم اللقاء في الشوط الثاني، وأنصح كولر، بتقسيم المباراة إلي شوطين،ولا داعي للانتظار حتى الدقيقة 75 لإجراء التغييرات".

txt

غيابات الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

txt

عبد الحميد بسيوني يكشف سر الفوز على الاتحاد


وأكمل:" تغييرات كولر متأخرة، والأهلي كان غير قادرة على الاستحواذ والسيطرة، من أجل تنظيم هجمات وتسجيل هدف، ولا اعتقد أن المدرب كان يفكر في مباراة الإنتركونتيننتال ".
وشدد:" مدرب بيراميدز فنيًا أقل بكتير من مستوى الفريق، هو حماسي ويقوم بعمل حركات على الخطأ ولكن أين المستوى الفني؟".

Elfagr.org

الأكثر قراءة

نجم الأهلي يوجه نصيحة لكولر بعد التعادل مع أورلاندو

إطلالة أمينة خليل في مهرجان البحر الأحمر تثير جدلًا واسعًا

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

زينة تستعد لرمضان 2025 بعد انتهاء تصوير "الدشاش" مع محمد سعد

كندة علوش تعلن تعافيها الكامل من السرطان برسالة مؤثرة

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

بعد سقوط نظام الأسد.. تعرف على مكون الشعب السوري

أذكار الصباح: درع المسلم اليومي وحصنه المنيع