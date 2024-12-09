أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 9-12-2024 في قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة قنا.

أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:

موز بلدى 20 جنيه

برتقال بلدى عصير 20 جنيه

برتقال سكرى. جنيهًا

يوسفي بلدى. 20 جنيه

يوسفي بلدى فاخر. 30 جنيه

كيلو فراوله 90 جنيه

طبق توت إسباني 35 جنيه

يوسفي كلامنتينا 25 جنيه

تفاح اصفر لبنانى 70جنيهًا

تفاح احمر لبنانى. 70 جنيهًا

شهد عراقي. 25 جنيهًا

بلح اسود تلاجات 25 جنيه

كاكا بناتى. 50 جنيه

قشطة عبدالرازق فاخر 200جنيه

رمان سكرى 40 جنيه

جوافه بناتى 30 جنيه

كمترى افريقي جنيه

برقوق اسود. 120 جنيه

بلح سيوه 100 جنيه

مانجو كيت اسمعلاوى 65 جنيه

كيلو دراجون فروت(التنين). 200 جنيها 

تين برشومى. 30 جنيه

برتقال بصرة اصفر 20 جنيه

برتقال بلدى عصير 20 جنيهًا

عنب كرمسون احمر. 70 جنيه

تفاح اصفر ايطالى. 90 جنيه

تفاح سكرى ايطالى. 90 جنيه

كنتالوب عريشى. 25 جنيه

واحده اناناس سكرى 150 جنيه

كيلو كيوى ايرانى 150 جنيه

أفوكادو مستورد. 200 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 9 علامات الحمل 2024 في قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الخضراوات قنا خضار قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8-12-2024 في محافظة قنا   

حالة الطقس اليوم الأحد 8-12-2024 في محافظة قنا

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 8-12-2024 في قنا

أسعار الخضروات اليوم الأحد 8-12-2024 في قنا

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 8-12-2024 في قنا

أسعار طبق البيض اليوم الأحد 8-12-2024 في قنا

أسعار اللحوم اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

الأكثر قراءة

تعرف على موعد عرض مسلسل "رقم سري" الحلقة 23

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

ليس مصطفى محمد.. الأهلي يدرس التعاقد مع نجم منتخب مصر في يناير

الأهلي يتخذ قرار مفاجئ تجاه علي معلول قبل كأس الانتركونتنتال

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 9-12-2024 في الدقهلية

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا