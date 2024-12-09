الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 9-12-2024 في محافظة قنا

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

 

الوحدات

السعر بالجنيه

سعر الذهب عيار 244،286 جنيه
سعر الذهب عيار 223،929 جنيه
سعر الذهب عيار 213،750 جنيه
سعر الذهب عيار 183،214 جنيه
سعر الذهب عيار 142،500 جنيه
سعر الذهب عيار 122،143 جنيه
سعر الجنيه الذهب30،000 جنيه
سعر أونصة الذهب133،294.60 جنيه
سعر كيلو الذهب4،286،000 جنيه

 

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

 

الوحدات

السعر بالجنيه

سعر الذهب عيار 244،286 جنيه
سعر الذهب عيار 223،929 جنيه
سعر الذهب عيار 213،750 جنيه
سعر الذهب عيار 183،214 جنيه
سعر الذهب عيار 142،500 جنيه
سعر الذهب عيار 122،143 جنيه
سعر الجنيه الذهب30،000 جنيه
سعر أونصة الذهب133،294.60 جنيه
سعر كيلو الذهب4،286،000 جنيه

 

 

 

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب

  1. ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
  2. قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
  3. عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
  4. محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
  5. زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
الان سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 9 علامات الحمل 2024 في محافظة قنا سعر الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 سبائك الذهبBTC سبائك سبائك الذهب سبائك الذهبBTC سعر سعر سبائك الذهبBTC سعر سبائك الذهب سبائك الذهبBTC اليوم محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الذهب قنا ذهب قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8-12-2024 في محافظة قنا   

حالة الطقس اليوم الأحد 8-12-2024 في محافظة قنا

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 8-12-2024 في قنا

أسعار الخضروات اليوم الأحد 8-12-2024 في قنا

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 8-12-2024 في قنا

أسعار طبق البيض اليوم الأحد 8-12-2024 في قنا

أسعار اللحوم اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

النصر السعودي يقرر بيع نجمه في الميركاتو الشتوي

تعرف على موعد عرض مسلسل "رقم سري" الحلقة 23

ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

يوم إضافي يمنح جوارديولا السعادة

توقعات الطقس اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024: عودة الأمطار وتأثير منخفض جوي جديد

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

بعد انهيار نظام الأسد.. تفاصيل وأحداث متسارعة تغيّر المشهد السوري