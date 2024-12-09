أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاثنين 9-12-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،400 جنيه نصف جرام 2،695 جنيه 1 جرام 4،915 جنيه 2.5 جرام 12،246 جنيه 5 جرام 23،945 جنيه 10 جرام 47،875 جنيه 20 جرام 95،610 جنيه نصف اونصة 75،675 جنيه اونصة 149،335 جنيه 50 جرام 237،370 جنيه 100 جرام 474،740 جنيه ربع كيلو 1،179،960 جنيه نصف كيلو 2،359،380 جنيه كيلو 4،716،525 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب