تفاصيل مقتل شاب بسبب اصطدامه بأحد المتهمين بدراجته النارية في الهرم

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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بقتل شاب إثر نشوب مشاجرة بسبب حادث دراجة نارية في الهرم

بسبب حادث

وكشفت التحقيقات، أن الشاب الضحية كان يقود دراجة نارية وبصحبته شقيقه وصديقه، وخلال ذلك اصطدم بعامل فنشبت مشاجرة بينهما، على اثرها استعان العامل بآخرين وتطورت المشاجرة، وأسفرت عن مقنل الشاب

مقتل شاب في مشاجرة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن شاب كان يقود دراجة نارية، وبصحبته شقيقه وصديقه، اصطدم بعامل، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، استعان خلالها العامل بثلاثة أشخاص آخرين، وتبادل الطرفان الاعتداء، مما أسفر عن مقتل قائد الدراجة النارية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وإصابة شقيقه وصديقه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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