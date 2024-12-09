ليس مصطفى محمد.. الأهلي يدرس التعاقد مع نجم منتخب مصر في يناير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تدرس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إمكانية حسم التعاقد مع نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمود تريزيجيه سيصل إلى القاهرة غدا، ومن المقرر أن يستطلع مسئولي النادي الأهلي رأيه بشأن انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء على سبيل الإعارة ".

وأضاف:" النادي الأهلي يود ضم محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وحتى الآن لم يحسم اللاعب موقفه".

وأتم كريم رمزي:" مازال الأمر مبكرا، بشأن الحديث عن اقتراب تعاقد النادي الأهلي مع تريزيجيه؛ لأن النادي سيتحدث أولا مع نادي طرابزون سبور، ليحسم موقفه من الانضمام إلى القلعة الحمراء، في حال موافقة اللاعب".

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