بعد أداء ها في سوريا.. صلاة الفتح: مفهومها وكيفية أدائها

مع إعلان بعض السوريين عن أدائها مؤخرًا عقب تطورات سياسية، أثارت هذه الصلاة اهتمامًا واسعًا للتعرف على أصلها وأحكامها وطريقتها. هذا التقرير يسلط الضوء على صلاة الفتح بتفصيل يجمع بين التاريخ والفقه.

صلاة الفتح هي إحدى الصلوات النوافل التي ارتبطت بمواقف تاريخية عظيمة في الإسلام، وكانت بداية العمل بها على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مع إعلان بعض السوريين عن أدائها مؤخرًا عقب تطورات سياسية، أثارت هذه الصلاة اهتمامًا واسعًا للتعرف على أصلها وأحكامها وطريقتها. هذا التقرير يسلط الضوء على صلاة الفتح بتفصيل يجمع بين التاريخ والفقه.

ما هي صلاة الفتح؟

صلاة الفتح هي صلاة شكر أدّاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في بيت أم هانئ بنت أبي طالب. ترمز هذه الصلاة إلى الشكر لله سبحانه وتعالى على تحقيق الفتح والنصر، وهي سنّة تتجدد كلما فتح المسلمون بلادًا جديدة. وقد أطلق عليها العلماء أيضًا "صلاة الشكر".

كيفية أداء صلاة الفتح وعدد ركعاتها

عدد الركعات:

تُؤدى صلاة الفتح بثماني ركعات متصلة، على أن يكون الأداء خفيفًا مع إتمام الركوع والسجود. واختلف العلماء حول طريقة التسليم؛ حيث يرى البعض أن الصلاة تنتهي بتسليمة واحدة بعد الثماني ركعات، بينما يُفضل آخرون التسليم بعد كل ركعتين.

كيفية الأداء:

النية: تُستحضر النية لأداء صلاة الفتح.

الصلاة: تُصلى ركعتان ركعتان مع التسليم بعد كل ركعتين (أو تسليمة واحدة في نهاية الثماني ركعات).

التوقيت: تُؤدى خلال وقت صلاة الضحى، وهو يبدأ من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الظهر.

أم هانئ رضي الله عنها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بقولها: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل وصلى ثماني ركعاتٍ، فلم أر صلاةً قط أخفَ منها، غير أنه يتم الركوع والسجود".

وقت صلاة الفتح

تُؤدى صلاة الفتح في نفس وقت صلاة الضحى، أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وحتى قبيل الظهر. أفضل وقت لها هو عندما يشتد الضحى، أي قبل الظهر بساعة أو ساعتين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال".

أهداف وفوائد صلاة الفتح

شكر الله على النصر: أداء الصلاة تعبير عن الامتنان لله عز وجل على تحقيق النصر. التقرب إلى الله: استغلال الفتح كفرصة لتجديد العهد مع الله والتقرب منه. التعبير عن الفرح: تأكيد الفرح بالنصر بطريقة تعبدية بدلًا من الاكتفاء بالاحتفالات الدنيوية. التذكير بنعم الله: استحضار نعم الله وشكره على ما وهب من فتوحات.

مشروعية صلاة الفتح وحكمها