المقاولون العرب يصطدم بالمنصورة والقناة يواجه السكة الحديد بدوري المحترفين



تستكمل اليوم الاثنين في تمام الساعه 2:30 عصرا منافسات الجوله الحاديه عشره لدوري القسم الثاني ا دوري المحترفين، بإقامة 5 مباريات قوية ومرتقبة.



1- المقاولون العرب مع المنصورة



على ستاد المقاولون العرب يصطدم فريق المقاولون العرب متصدر المجموعه بقيادةمحمد مكي برصيد 23 نقطة بفريق المنصورة متذيل المجموعة بقياده علاء نوح برصيد 3 نقاط.



2- القناة مع السكة الحديد



على ملعب نادي القناة القديم يواجه فريق القناة صاحب المركز التاسع بقيادة احمد العجوز برصيد 16 نقطة فريق السكه الحديد صاحب المركز السادس عشر بقيادة ايمن المزين برصيد 9 نقاط.



3- الداخلية مع ابو قير



يستضيف كليه الشرطة بالعباسيه لقاء صعب بين فريق الداخليه صاحب المركز الخامس عشر بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 11 نقطة مع فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز السادس بقيادة محمد عطيه برصيد 17 نقطة.



4- المصرية للاتصالات مع طنطا



على ستاد السلام يلتقي فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو انور برصيد 19 نقطة مع فريق طنطا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة خالد عيد برصيد 12 نقطة.



5- سبورتنج مع لافيينا



على ملعب جامعة الإسكندرية يخوض فريق سبورتنج صاحب المركز السابع عشر بقيادة أحمد فاروق برصيد 9 نقاط لقاء صعب مع فريق لافيينا صاحب المركز الثامن عشر بقيادة حسين شكري برصيد 8 نقاط



الترتيب

1- المقاولون العرب 23 نقطة

2- وادي دجلة 21 نقطة

3- المصرية للاتصالات 19 نقطة

4- بروكسي 19 نقطة

5- الترسانة 19 نقطة

6- ابو قير للاسمده 17 نقطة

7- البترول 17 نقطة

8- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة

9- القناة 16 نقطة

10- اسوان 14 نقطة

11- منتخب السويس14 نقطة

12- طنطا 12 نقطة

13- راية12 نقطة

14- بلدية المحلة 11 نقطة

15- الداخلية 11 نقطة

16- السكة الحديد 9 نقاط

17- سبورتنج 9 نقاط

18- ديروط 8 نقاط

19- لافيينا 8 نقاط

20- المنصورة 3 نقاط