محافظ الأقصر يتابع ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية





عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،اجتماعا موسعا، بحضور نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي أملاك الدولة والزراعة والري والشئون القانونية والاسكان والايرادات والتحصيل، للمتابعة التنفيذية لملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وشدد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع على ضرورة التصدي لأى شكل من التعديات وتطبيق القانون بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة، مع التأكيد على المرور والمتابعة الدائمة للأراضي المستردة والتأكد من عدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري، وإعداد تقارير دورية مفصلة ودقيقة بذلك حفاظًا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة.

كما وجه المحافظ، خلال الاجتماع، بتسريع وتيرة العمل بملفي التصالح والتقنين طبقًا للاشتراطات القانونية، وضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.

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