استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

الاقتصاد
استقرار أسعار الحديد
استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 9 ديسمبر

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم، الإثنين 9 ديسمبر 2024، حيث واصل السوق الحفاظ على معدلاته الأخيرة دون تغييرات كبيرة.

أسعار الحديد اليوم:

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

حديد عز: 39،000 جنيه للطن.

حديد المصريين والمراكبي: 38،000 جنيه للطن.

حديد عطية ومصر ستيل: 37،000 جنيه للطن.

حديد سرحان والعشري: 36،000 جنيه للطن.

حديد بشاي: 38،800 جنيه للطن.


أسعار الأسمنت اليوم:

أسمنت حلوان: 2،860 جنيه للطن.

أسمنت النصر: 2،790 جنيه للطن.

أسمنت وادي النيل: 2،770 جنيه للطن.


أسعار الأسمنت المخلوط والأبيض:

أسمنت الواحة: 2،160 جنيه للطن (مخلوط).

أسمنت أهل مصر: 2،260 جنيه للطن (مخلوط).

أسمنت الواحة الأبيض: 4،140 جنيه للطن.

أسمنت الأبيض العادة: 4،120 جنيه للطن.

سوبر سيناء ورويال: 4،000 جنيه للطن.


بهذا الاستقرار، يستمر السوق في توفير خيارات متنوعة للمستهلكين، مع توقعات بمتابعة السوق للمتغيرات الاقتصادية خلال الأيام المقبلة.

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