ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري، وفقًا لتحديثات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم، الإثنين 9 ديسمبر 2024. وأصبح هذا التحرك في أسعار الصرف محط اهتمام واسع بين المواطنين والمتعاملين في السوق.

أسعار العملات اليوم:

ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

الدولار الأمريكي: سجل 50.17 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

اليورو: وصل إلى 53.02 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: بلغ 63.93 جنيه للشراء و64.12 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: سجل 57.08 جنيه للشراء و57.27 جنيه للبيع.

100 ين ياباني: حقق 33.44 جنيه للشراء و33.53 جنيه للبيع.

الريال السعودي: سجل 13.35 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: بلغ 163.31 جنيه للشراء و163.80 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: وصل إلى 13.65 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: حقق 6.89 جنيه للشراء و6.92 جنيه للبيع.



تأتي هذه التغيرات في ظل متابعة يومية لحركة السوق، حيث تتأثر أسعار الصرف بالتغيرات المحلية والدولية.