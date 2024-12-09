توقعات الطقس اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024: عودة الأمطار وتأثير منخفض جوي جديد

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الطقس

تشهد البلاد اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، حالة طقس مستقرة نسبيًا مع استعدادات لاستقبال منخفض جوي جديد بحلول منتصف ديسمبر، ما يعيد فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

توقعات الطقس اليوم

  • نهارًا:
    يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
  • ليلًا:
    تنخفض درجات الحرارة ليصبح الطقس باردًا على معظم الأنحاء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

تحذيرات الأرصاد

  • شبورة مائية: تتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية.
  • الملابس: ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين عدم الانخداع بسطوع الشمس خلال النهار وارتداء ملابس ثقيلة في المساء بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

حالة البحار

  • البحر المتوسط:
    حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.
  • البحر الأحمر:
    حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

حركة الرياح

  • سرعة الرياح:
    تتراوح سرعات الرياح بين 16 كم/س إلى 28 كم/س على معظم المناطق، مع نشاط ملحوظ في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

تأثير المنخفض الجوي المرتقب

من المتوقع أن يبدأ تأثير المنخفض الجوي في 18 ديسمبر 2024، حيث سيؤثر على:

  • القطاع الشرقي:
    يمتد التأثير إلى السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الدلتا.
  • القاهرة ووسط الصعيد:
    قد تصل تأثيراته إلى هذه المناطق، مصحوبة بفرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2214
الإسكندرية2211
أسوان2812
الغردقة2716
شرم الشيخ2618
بني سويف2310
كاترين182
رفح219
الفيوم2312
مرسى علم2816

نصائح للمواطنين

  • توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية.
  • ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا، خاصةً في المناطق الداخلية وشمال الصعيد.
  • متابعة تحديثات الطقس للاستعداد لتأثيرات المنخفض الجوي القادم.
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توقعات الطقس اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024: عودة الأمطار وتأثير منخفض جوي جديد