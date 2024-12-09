رحب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالحصول على يوم إضافي للإعداد لمباراته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام يوفنتوس الأربعاء، وقال إن ذلك "سيمنح فريقه وقتًا للتعافي من مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي".

يوم إضافي يمنح جوارديولا السعادة

وتعادل مانشستر سيتي 2-2 على ملعب سيلهيرست بارك في أحدث ضربة لفرصه في الاحتفظ باللقب، إذ يفتقد فريق غوارديولا عددًا من اللاعبين الأساسيين بسبب المرض والإصابة بما فيهم رودري وماتيو كوفاتشيتش وجون ستونز وفيل فودن.

وكان مانويل أكانجي ونيثن آكي أحدث المنضمين إلى قائمة الغائبين عن مانشستر سيتي، بعد إصابتهما خلال الفوز 3-0 على نوتنغهام فورست الأسبوع الماضي.

وقال المدرب الإسباني للصحافيين "بدأ فريقي المعاون في دراسة يوفنتوس ولحسن الحظ أننا لن نلعب يوم الثلاثاء بل الأربعاء لذلك لدينا يوم آخر لتعافي هؤلاء اللاعبين لأننا لا نملك لاعبين يمكن أن يعودوا من الإصابة".

وقال غوارديولا إن "الطاقم الطبي يعمل بجدية لجعل اللاعبين في حالة جيدة لكن النادي كان عليه أن يتقبل أن الإصابات جزء لا يتجزأ من كرة القدم".

وأضاف "لا تشعروا بالأسف، تقبلوا التحدي وربما في النهاية سيكون لدينا المزيد من الرضا عن الطريقة التي نتصرف بها مقارنة بالمواسم الأخرى التي فزنا فيها بالألقاب".

وخسر مانشستر سيتي 1-4 أمام سبورتنغ لشبونة وتعادل 3-3 مع فينوورد في آخر مباراتين له في دوري أبطال أوروبا.