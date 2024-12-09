استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024: تعرف على التفاصيل

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، بعد انخفاض ملحوظ في تداولات السبت الماضي، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 15 جنيهًا.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ثبات أسعار الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في الأسواق المحلية

سعر الذهب عيار 24:

سجل استقرارًا عند 4217 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21:

بلغ 3690 جنيهًا للجرام، ومع إضافة المصنعية يصل إلى 3790 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18:

استقر عند 3162 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

سجل 29520 جنيهًا، مع احتساب وزن الجنيه الذهب البالغ 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب عالميًا

افتتح سعر الذهب اليوم في بورصة الذهب العالمية عند 2627 دولارًا للأوقية، مع توقعات بمزيد من الاستقرار في ظل غياب تغيرات كبيرة في المؤشرات الاقتصادية العالمية.

التراجع السابق:

شهد الذهب انخفاضًا بقيمة 15 جنيهًا لعيار 21 خلال تداولات السبت، بسبب تراجع الطلب المحلي والتأثيرات الطفيفة من حركة الأسعار العالمية.

الاستقرار الحالي:

يرتبط الاستقرار في أسعار الذهب محليًا بثبات السعر العالمي للأوقية عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مدعومًا بتوقعات مستمرة لسياسات نقدية متحفظة من البنوك المركزية العالمية.

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