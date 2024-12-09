أبوالغيط يصل إلى بورسودان في زيارة عمل

عربي ودولي
بوابة الفجر

وصل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأثنين ٩ ديسمبر الجاري، إلى مدينة بورسودان في زيارة عمل إلى جمهورية السودان تستغرق يومين، وتشهد عقد لقاءات هامة مع عدد من المسؤولين في الدولة السودانية، وكام في استقبال سيادته معالي السيد علي يوسف وزير خارجية جمهورية السودان وعدد من مسؤولي الحكومة السودانية.

وصرح جمال رشدي المتحدث بأسم الأمين العام، أن هذه الزيارة تأتي في سياق التضامن المستمر من جانب جامعة الدول العربية مع السودان في الظرف الدقيق الذي يمر به، وكذلك إنطلاقًا من حرص الجامعة الأصيل والثابت على أمن وإستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه.

ومن المنتظر أن يعقد الأمين العام لقاءً مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ولقاءات اخرى مع عدد من قيادات مجلس السيادة وكذا عدد من الوزراء، كما ستشمل الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين الأمين العام وعلي يوسف الشريف وزير الخارجية السوداني لتناول كافة تطورات الوضع حاليًا في السودان.

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