استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

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سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، استقرارًا في بداية التعاملات، بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار يوم أمس، وجاءت الأسعار مستقرة في مختلف البنوك المصرية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

بنك قناة السويس:

  • سعر الشراء: 50.20 جنيه
  • سعر البيع: 50.30 جنيه

بنك المصرف المتحد:

  • سعر الشراء: 50.17 جنيه
  • سعر البيع: 50.27 جنيه

البنك الأهلي المصري:

  • سعر الشراء: 50.17 جنيه
  • سعر البيع: 50.27 جنيه

بنك مصر:

  • سعر الشراء: 50.17 جنيه
  • سعر البيع: 50.27 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

  • سعر الشراء: 50.18 جنيه
  • سعر البيع: 50.28 جنيه

بنك الإسكندرية:

  • سعر الشراء: 50.18 جنيه
  • سعر البيع: 50.28 جنيه

 

الاستقرار الحالي:
يعكس استقرار سعر الدولار بداية تعاملات اليوم تحسنًا طفيفًا في التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلية بعد الارتفاع الذي شهدته الأسواق أمس.

ارتفاع سابق:
يأتي الاستقرار بعد موجة ارتفاعات تأثرت بعوامل خارجية، منها تحركات الأسواق العالمية وتوقعات بتغيرات في سياسات الفائدة الأمريكية.

السيولة النقدية:
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.952 مليار دولار، مما يعزز استقرار السوق المحلية.

نصائح للمستثمرين والعملاء

  • للمستثمرين: راقب تطورات السوق العالمية، خاصةً أي تصريحات اقتصادية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
  • للمستهلكين: من الأفضل متابعة التحركات اليومية لأسعار الصرف لاختيار الوقت الأنسب لإجراء معاملات الشراء أو البيع.

 

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