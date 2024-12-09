استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، استقرارًا في بداية التعاملات، بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار يوم أمس، وجاءت الأسعار مستقرة في مختلف البنوك المصرية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
بنك قناة السويس:
- سعر الشراء: 50.20 جنيه
- سعر البيع: 50.30 جنيه
بنك المصرف المتحد:
- سعر الشراء: 50.17 جنيه
- سعر البيع: 50.27 جنيه
البنك الأهلي المصري:
- سعر الشراء: 50.17 جنيه
- سعر البيع: 50.27 جنيه
بنك مصر:
- سعر الشراء: 50.17 جنيه
- سعر البيع: 50.27 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
- سعر الشراء: 50.18 جنيه
- سعر البيع: 50.28 جنيه
بنك الإسكندرية:
- سعر الشراء: 50.18 جنيه
- سعر البيع: 50.28 جنيه
الاستقرار الحالي:
يعكس استقرار سعر الدولار بداية تعاملات اليوم تحسنًا طفيفًا في التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلية بعد الارتفاع الذي شهدته الأسواق أمس.
ارتفاع سابق:
يأتي الاستقرار بعد موجة ارتفاعات تأثرت بعوامل خارجية، منها تحركات الأسواق العالمية وتوقعات بتغيرات في سياسات الفائدة الأمريكية.
السيولة النقدية:
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.952 مليار دولار، مما يعزز استقرار السوق المحلية.
نصائح للمستثمرين والعملاء
- للمستثمرين: راقب تطورات السوق العالمية، خاصةً أي تصريحات اقتصادية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
- للمستهلكين: من الأفضل متابعة التحركات اليومية لأسعار الصرف لاختيار الوقت الأنسب لإجراء معاملات الشراء أو البيع.