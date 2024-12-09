استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، استقرارًا في بداية التعاملات، بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار يوم أمس، وجاءت الأسعار مستقرة في مختلف البنوك المصرية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 50.20 جنيه

سعر البيع: 50.30 جنيه

بنك المصرف المتحد:

سعر الشراء: 50.17 جنيه

سعر البيع: 50.27 جنيه

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 50.17 جنيه

سعر البيع: 50.27 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء: 50.17 جنيه

سعر البيع: 50.27 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 50.18 جنيه

سعر البيع: 50.28 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 50.18 جنيه

سعر البيع: 50.28 جنيه

الاستقرار الحالي:

يعكس استقرار سعر الدولار بداية تعاملات اليوم تحسنًا طفيفًا في التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلية بعد الارتفاع الذي شهدته الأسواق أمس.

ارتفاع سابق:

يأتي الاستقرار بعد موجة ارتفاعات تأثرت بعوامل خارجية، منها تحركات الأسواق العالمية وتوقعات بتغيرات في سياسات الفائدة الأمريكية.

السيولة النقدية:

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.952 مليار دولار، مما يعزز استقرار السوق المحلية.

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