نجيب ساويرس يعلق على مقطع فتاة سورية تشيد بمصر بعد سقوط نظام الأسد

أعرب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن تقديره لكلمات فتاة سورية في مقطع فيديو متداول عبر منصة "X"، حيث تحدثت عن رغبتها في إطلاق اسم "مصر" على أحد شوارع دمشق تقديرًا لدور المصريين في دعم السوريين خلال الأزمة.

تفاصيل الفيديو

ظهرت الفتاة السورية وهي تعبر عن مشاعر الامتنان العميقة للمصريين، قائلة:

"بما أنه تحررت سوريا، بكرا بس نرجع ونعمرها، في شارع بالشام بدنا نسميه شارع مصر تقديرًا لكل اللطف والحب يلي غمروا أهل مصر فيه السوريين وقت إلى قعدوا عندنا". هذه هي الروح الجميلة وهي دي اخلاق مصر شكرا ليكي.. https://t.co/QvB5hkkGqw — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 9، 2024

وأضافت الفتاة أن السوريين استشعروا حبًا استثنائيًا من المصريين، وتابعت:

"أهلنا المصريين بتيجوا ع سوريا، آكلين شاربين نايمين، بيوتنا مفتوحة لإلكن، ما بتدفعوا ولا ليرة بس ردًا للجميل".

تعليق نجيب ساويرس

أعاد رجل الأعمال نجيب ساويرس نشر الفيديو، وأشاد بكلمات الفتاة، قائلًا:

"هذه هي الروح الجميلة وهي دي أخلاق مصر، شكرًا ليكي".

سقوط نظام الأسد

يأتي هذا الموقف في أعقاب التطورات الكبرى في سوريا، حيث أعلن التلفزيون السوري الرسمي يوم الأحد سقوط نظام بشار الأسد وانتصار الثورة السورية بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية.

وفقًا للتقارير، فر الرئيس بشار الأسد إلى روسيا، مما أنهى حكم أسرته الذي دام أكثر من 50 عامًا.

العلاقات المصرية السورية

لعبت مصر دورًا بارزًا خلال الأزمة السورية، حيث استضافت ملايين السوريين، وقدمت لهم الدعم الإنساني والاجتماعي.

يأتي تقدير الفتاة السورية كدليل على متانة العلاقات بين الشعبين المصري والسوري، والمواقف الإنسانية التي تميزت بها مصر خلال السنوات الماضية.

كلمات ملهمة تعكس روح الأخوة

يؤكد هذا الموقف على الروابط القوية بين الشعوب العربية وأهمية التضامن في الأوقات العصيبة، حيث أصبحت مصر رمزًا للإنسانية والتآزر خلال الأزمة السورية.