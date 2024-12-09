محافظ أسيوط يشهد لقاء تعريفي لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والفتيات

محافظات
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية




شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اللقاء التعريفي لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والفتيات بالتعاون بين مديريتي العمل والتضامن الإجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، مؤكدًا على تقديمه لكافة التسهيلات وسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات على أرض المحافظة خاصة مشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل وتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة وتعزيز الصناعات المحلية لما لها من مردود إقتصادي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية وإستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة، والشيماء عبد المعطى وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بأسيوط، وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط.

بدأ اللقاء باستعراض عدد من الأنشطة والمشروعات الصغيرة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة وبرامج ومشروعات ريادة الأعمال والتمكين الإقتصادي وحاضنات الأعمال فضلًا عن الفرص المتاحة لتحفيز الشباب والفتيات لتدريبهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير العديد من فرص العمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على التدريبات والوظائف المتاحة بالتنسيق وتضافر الجهود بين مديريتي العمل والتضامن الإجتماعي والقطاع الخاص باعتباره شريك أساسي ورئيسي للدولة لافتًا إلى توفير عدد من الفرص المتاحة في هذا الشأن كتوفير باكيات في سوق الباعة الجائلين وفرص عمل وتدريب بمشغل الخياطة بكافة المركز على مستوى المحافظة فضلًا عن فرص عمل بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية مركز ساحل سليم.

وأكد أبوالنصر على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدفع مسيرة البناء والتنمية وتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقرى والنجوع وتطوير التجارب الناجحة ومساندة التجارب التي تحتاج إلى الدعم للوصول إلى الأهداف المرجوة منها.

وفي نهاية اللقاء؛ أستمع المحافظ إلى آراء وطلبات المشاركين في اللقاء ومناقشة اقتراحاتهم موجهًا وكيل وزارة العمل بالتنسيق مع التضامن الإجتماعي لإيجاد وإتاحة فرص عمل للشباب والفتيات وتوفير التدريبات المناسبة والعمل على رفع قدراتهم للمساعدة في الوصول إلى أهدافهم تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة

اسيوط اقتراح اقتراحات الـ الاستفادة ألا ألبا الباعة البط البطالة الاجتماع الاجتماعي الأم الب اسيو البناء البناء والتنمية إله اعتبار افة افر البن البنا أرك استعراض استفادة التجار التجارب التجارب الناجحة التسهيل التسهيلات احتياجات سوق العمل أرض أرض المحافظة اجتماع اجتماعي احتياج

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يقرر صرف تعويضات عاجلة لضحايا سقوط ميكروباص بترعة بحر يوسف

محافظ أسيوط: انتشال جثة وإنقاذ 4 ركاب والبحث عن 5 آخرين فى حادث الميكروباص

القبض على السائق والبحث عن 5 مفقودين فى حادث انقلاب ميكروباص بترعة بأسيوط

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثامن لكلية طب أزهر أسيوط

"اشتغل من بيتك.. معا للقضاء على البطالة" في ندوة لجامعةالأزهر بأسيوط

"جثة ومصابان" الحصيلة النهائية لضحايا انقلاب ميكروباص فى ترعة بمركز ديروط فى أسيوط

جارى استخراجهم..سقوط سيارة ميكروباص بالركاب فى ترعة بمركز ديروط بأسيوط

طلاب ذوى الهمم بجامعة أسيوط يحصدون 20 ميدالية في اللقاء الرياضي بارالمبياد الجامعات المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. نتائج قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2027

آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يخشى شبح الخروج المبكر

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

صالون الأوبرا الثقافي يناقش فلسفة تصوير العدو في الفن المصري القديم بالمسرح الصغير

ياسين يتابع الأعمال النهائية لإحلال وتجديد موقف الغنايم/أسيوط

سعر الذهب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024: عيار 21 يحافظ على استقراره وسط توقعات بارتفاع الأسعار في 2025

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية بالمحافظة