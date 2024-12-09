محافظ أسيوط يشهد لقاء تعريفي لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والفتيات







شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اللقاء التعريفي لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والفتيات بالتعاون بين مديريتي العمل والتضامن الإجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، مؤكدًا على تقديمه لكافة التسهيلات وسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات على أرض المحافظة خاصة مشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل وتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة وتعزيز الصناعات المحلية لما لها من مردود إقتصادي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية وإستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة، والشيماء عبد المعطى وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بأسيوط، وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط.

بدأ اللقاء باستعراض عدد من الأنشطة والمشروعات الصغيرة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة وبرامج ومشروعات ريادة الأعمال والتمكين الإقتصادي وحاضنات الأعمال فضلًا عن الفرص المتاحة لتحفيز الشباب والفتيات لتدريبهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير العديد من فرص العمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على التدريبات والوظائف المتاحة بالتنسيق وتضافر الجهود بين مديريتي العمل والتضامن الإجتماعي والقطاع الخاص باعتباره شريك أساسي ورئيسي للدولة لافتًا إلى توفير عدد من الفرص المتاحة في هذا الشأن كتوفير باكيات في سوق الباعة الجائلين وفرص عمل وتدريب بمشغل الخياطة بكافة المركز على مستوى المحافظة فضلًا عن فرص عمل بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية مركز ساحل سليم.

وأكد أبوالنصر على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدفع مسيرة البناء والتنمية وتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقرى والنجوع وتطوير التجارب الناجحة ومساندة التجارب التي تحتاج إلى الدعم للوصول إلى الأهداف المرجوة منها.

وفي نهاية اللقاء؛ أستمع المحافظ إلى آراء وطلبات المشاركين في اللقاء ومناقشة اقتراحاتهم موجهًا وكيل وزارة العمل بالتنسيق مع التضامن الإجتماعي لإيجاد وإتاحة فرص عمل للشباب والفتيات وتوفير التدريبات المناسبة والعمل على رفع قدراتهم للمساعدة في الوصول إلى أهدافهم تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة