تصميم الجرافيك في دورة تدريبية لمركز ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط

محافظات
جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

 

  تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط نظم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، دورة تدريبية في مجال تصميم الجرافيك، في إطار مبادرة "تمكين"، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على تعليم وتدريب الطلاب ذوي الهمم، مبادئ تصميم الجرافيك، والتدريب على التقنيات الحديثة، والتي تسهم بدورها في تأهيلهم لسوق العمل، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز في إطار رؤية الجامعة لتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوي الهمم في المجتمع، وتطوير مهاراتهم التعليمية والأكاديمية.

 وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر؛ أن مدة الدورة التدريبية شهر ونصف، وتضم 25 طالب وطالبة، من مختلف الإعاقات ـ بإستثناء الإعاقة البصرية، ويتم التدريب على برنامجين؛ الأول برنامج "Photoshop"، لتحرير الرسومات النقطية، والفن الرقمي، وتصميم الدعاية، والإعلان، واللوجوهات، وترميم الصور القديمة، وتعديل الصور المختلفة، وعمل البانرات والمطويات، أما البرنامج الثاني فهو Adobe illustrator vector، ويتم من خلاله عمل رسوم كارتونية ثنائية الأبعاد، ورسم شخصيات،  وعناصر، ولوجوهات، وتصميمات، عالية الجودة، بشكلٍ احترافي، وتقوم بالتدريب نخبة من المتخصصين، منهم: المهندسة لمياء عبد الحليم، المدربة المعتمدة من مايكروسوفت، بالتعاون مع خالد مجلي مترجم لغة الإشارة.

 جدير بالذكر، إن مركز الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة ينظم دورات تدريبية بانتظام، لمساعدة الطلاب على اقتحام المجال الرقمي، وتعريفهم بأهداف تصميم الجرافيك، وأنواعه، وأشهر برامج التصميم، وأكثرها استخدامًا، ومجالات توظيف التصميم الجرافيكي، منها تصميم المجلات، والإعلانات، ومنتجات التعبئة والتغليف

اسيوط اقتحام الـ ألا الات الأهداف أشر الأهداف الاستراتيجية الاستراتيجي إشراف اطار اعاقة الاداري الإستراتيجية الاعاقة الب ألبا استراتيجية اسيو البصرية إله ألبان البر البرنامج البصر التدريب استخدام استر استرا استراتيجي إداري ادرة أديمي التدريبي احم الرسوم الرسومات

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز صدفا

محافظ أسيوط يقرر صرف تعويضات عاجلة لضحايا سقوط ميكروباص بترعة بحر يوسف

محافظ أسيوط: انتشال جثة وإنقاذ 4 ركاب والبحث عن 5 آخرين فى حادث الميكروباص

القبض على السائق والبحث عن 5 مفقودين فى حادث انقلاب ميكروباص بترعة بأسيوط

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثامن لكلية طب أزهر أسيوط

"اشتغل من بيتك.. معا للقضاء على البطالة" في ندوة لجامعةالأزهر بأسيوط

"جثة ومصابان" الحصيلة النهائية لضحايا انقلاب ميكروباص فى ترعة بمركز ديروط فى أسيوط

جارى استخراجهم..سقوط سيارة ميكروباص بالركاب فى ترعة بمركز ديروط بأسيوط

الأكثر قراءة

عاجل.. نتائج قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2027

آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يخشى شبح الخروج المبكر

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

صالون الأوبرا الثقافي يناقش فلسفة تصوير العدو في الفن المصري القديم بالمسرح الصغير

ياسين يتابع الأعمال النهائية لإحلال وتجديد موقف الغنايم/أسيوط

سعر الذهب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024: عيار 21 يحافظ على استقراره وسط توقعات بارتفاع الأسعار في 2025

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية بالمحافظة