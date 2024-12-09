موعد امتحانات الترم الأول 2025: التفاصيل الكاملة لجميع المراحل الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025، لجميع صفوف النقل والشهادات، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة مسبقًا.

مواعيد الامتحانات للمراحل الدراسية المختلفة

صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي

البداية : 11 يناير 2025.

: 11 يناير 2025. النهاية : 16 يناير 2025.

: 16 يناير 2025. تشمل هذه المرحلة امتحانات الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثاني الثانوي.

امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

الامتحانات تُجرى على فترتين: الفترة الأولى: امتحانات الصف الثاني الثانوي. الفترة الثانية: امتحانات الصف الأول الثانوي.

مدة الامتحانات: 5 أيام، مع فاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط.

امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي

تبدأ في نفس الفترة من 11 يناير وحتى 16 يناير 2025.

لا تُعقد الامتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين (6، 7، 8، و19 يناير 2025).

امتحانات الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي

تُعقد من 1 يناير إلى 16 يناير 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية

تبدأ في 18 يناير 2025.

تنتهي في 23 يناير 2025.

مواد خارج المجموع والمستوى الرفيع

تُعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع قبل الامتحانات الأساسية لضمان راحة الطلاب.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025

المدارس

بدء الدراسة : 21 سبتمبر 2024.

: 21 سبتمبر 2024. بدء امتحانات الترم الأول : 11 يناير 2025.

: 11 يناير 2025. إجازة منتصف العام : تبدأ في 25 يناير 2025.

: تبدأ في 25 يناير 2025. بدء الفصل الدراسي الثاني : 8 فبراير 2025.

: 8 فبراير 2025. امتحانات الترم الثاني : صفوف النقل والشهادة الإعدادية : 24 مايو 2025. الدبلومات الفنية : 31 مايو 2025. الثانوية العامة : 14 يونيو 2025.

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