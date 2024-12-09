من أصول عراقية.. ترامب يعين مستشارته ألينا حبة في منصب مستشارة الرئيس

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن تعيين محاميته العراقية الأصل، ألينا حبة، مستشارة له في فترة ولايته المقبلة، هذا التعيين يأتي في وقت حساس، خاصة في أعقاب المعارك القانونية التي خاضها ترامب خلال الأشهر الماضية، وتحديدا في قضية "أموال الصمت" التي هزت الساحة السياسية الأمريكية.

من ألينا حبة

ألينا حبة، التي تبلغ من العمر 40 عامًا، هي محامية من أصول عراقية كلدانية، وتعتبر واحدة من الشخصيات القانونية البارزة في فريق الدفاع عن ترامب.

وقد لعبت دورًا مهمًا في الدفاع عنه في العديد من القضايا القانونية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولات التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016، علاوة على ذلك، شغلت حبة منصب المتحدثة القانونية باسم الرئيس الأمريكي في مناسبات متعددة، ما جعلها وجهًا بارزًا في وسائل الإعلام الأمريكية.

وحبة هي من أصول كلدانية، وهي إحدى الطوائف المسيحية العراقية الكبيرة التي تتبع الطقوس الشرقية للكنيسة الكاثوليكية.

وتعكس خلفيتها الثقافية والدينية تنوع المجتمع الأمريكي، كما أنها تشكل نموذجًا لفرص النجاح التي يمكن أن يحققها الأفراد من خلفيات غير تقليدية في السياسة الأمريكية.

دور حبة في قضية أموال الصمت

ألينا حبة كانت قد دافعت عن ترامب بشكل علني في وقت سابق من هذا العام خلال قضية "أموال الصمت"، التي تمحورت حول دفع أموال لممثلة إباحية تدعى ستورمي دانيلز في محاولة لشراء صمتها بشأن علاقة مزعومة مع ترامب قبل سنوات من دخوله معترك السياسة.

وعلى الرغم من أن ترامب قد أصبح أول رئيس أمريكي سابق يُدان بجرائم جنائية، فإن حبة بقيت وفية له خلال هذه الفترة العصيبة، مشيدةً بثباته وولائه.

وفي منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، أشاد ترامب بحبة قائلًا: "لقد كانت ثابتة في ولائها ولا مثيل لإرادتها، وقفت بجانبي خلال العديد من المعارك والمحاكمات التي مررنا بها".

دورها في البيت الأبيض

يعد تعيين حبة مستشارة للرئيس بمثابة تكريم لها على ولائها الثابت لترامب، حيث كانت حبة حاضرة في معظم محطات حياته السياسية، بما في ذلك فترات ما قبل الانتخابات وبعدها.

وفي ولاية ترامب الأولى، كانت كيليان كونواي قد شغلت منصب المستشارة، لكن حبة الآن تأخذ على عاتقها مهمة استراتيجية في المشهد السياسي الأمريكي.

المستقبل السياسي لترامب وحبة

تعيين حبة يأتي في وقت حساس بالنسبة للرئيس ترامب، الذي يواجه تحديات كبيرة في مسيرته السياسية بعد تعرضه للاتهامات الجنائية.

وفي الوقت نفسه، تمثل حبة جزءًا من استراتيجيات ترامب المتجددة للبقاء على رأس السلطة، حيث سيعتمد بشكل كبير على مستشاريه وفرق دفاعه القانوني.