أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في الأسواق

استقر سعر الفراخ اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 بعد سلسلة من الارتفاعات السابقة.

كما شهدت أسعار البيض استقرارًا أيضًا في الأسواق، وفقًا لتحديثات بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر الكيلو في بورصة الدواجن : 75 جنيهًا.

: 75 جنيهًا. سعر الكيلو للمستهلك في المحال التجارية: 90 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم:

سعر الكيلو في بورصة الدواجن : 81 جنيهًا.

: 81 جنيهًا. سعر الكيلو للمستهلك في المحال التجارية: 96 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم:

سعر الكيلو في بورصة الدواجن : 125 جنيهًا.

: 125 جنيهًا. سعر الكيلو للمستهلك في المحال التجارية: 135 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم:

سعر الكيلو في بورصة الدواجن : 68 جنيهًا.

: 68 جنيهًا. سعر الكيلو للمستهلك في المحال التجارية: 80 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم: