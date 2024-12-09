أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في الأسواق

الاقتصاد
الفراخ والبيض
الفراخ والبيض

 

استقر سعر الفراخ اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 بعد سلسلة من الارتفاعات السابقة. 

كما شهدت أسعار البيض استقرارًا أيضًا في الأسواق، وفقًا لتحديثات بورصة الدواجن.

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

  • سعر الكيلو في بورصة الدواجن: 75 جنيهًا.
  • سعر الكيلو للمستهلك في المحال التجارية: 90 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم:

  • سعر الكيلو في بورصة الدواجن: 81 جنيهًا.
  • سعر الكيلو للمستهلك في المحال التجارية: 96 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم:

  • سعر الكيلو في بورصة الدواجن: 125 جنيهًا.
  • سعر الكيلو للمستهلك في المحال التجارية: 135 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم:

  • سعر الكيلو في بورصة الدواجن: 68 جنيهًا.
  • سعر الكيلو للمستهلك في المحال التجارية: 80 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم:

  • سعر البيضة الواحدة: 6 جنيهات.

 

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