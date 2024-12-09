أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في الأسواق
استقر سعر الفراخ اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 بعد سلسلة من الارتفاعات السابقة.
كما شهدت أسعار البيض استقرارًا أيضًا في الأسواق، وفقًا لتحديثات بورصة الدواجن.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
- سعر الكيلو في بورصة الدواجن: 75 جنيهًا.
- سعر الكيلو للمستهلك في المحال التجارية: 90 جنيهًا.
أسعار الفراخ الساسو اليوم:
- سعر الكيلو في بورصة الدواجن: 81 جنيهًا.
- سعر الكيلو للمستهلك في المحال التجارية: 96 جنيهًا.
أسعار الفراخ البلدي اليوم:
- سعر الكيلو في بورصة الدواجن: 125 جنيهًا.
- سعر الكيلو للمستهلك في المحال التجارية: 135 جنيهًا.
أسعار الفراخ الأمهات اليوم:
- سعر الكيلو في بورصة الدواجن: 68 جنيهًا.
- سعر الكيلو للمستهلك في المحال التجارية: 80 جنيهًا.
أسعار البيض اليوم:
- سعر البيضة الواحدة: 6 جنيهات.