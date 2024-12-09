ياسين يتابع الأعمال النهائية لإحلال وتجديد موقف الغنايم/أسيوط

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

 


 


وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة الميدانية والمستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها للانتهاء من تلك المشروعات لدخولها الخدمة والإستفادة منها وذلك في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس المركز تابعت المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حيث تفقد رئيس المركز ونائبه ومدير إدارة المتابعة في وجود لجنة من إدارة المشروعات بالمحافظة، الأعمال النهائية لمشروع احلال وتجديد موقف سيارات الغنايم المنفذ على مساحة نحو 1400متر بتكلفة 33 مليون جنيه حيث يجري نهو التشطيبات والأعمال النهائية للمحلات التجارية والوحدات الإدارية الملحقة بجانب الموقف والتي سيتم طرحها للإيجار عقب الإنتهاء من تنفيذ المشروع فضلًا عن الإنتهاء من أعمال التوسعات الجديدة للموقع وتنظيم مداخله ومخارجه تمهيدًا لتشغيله وتعظيم الإستفادة منه بهدف مواجهة العشوائية وتنظيم حركة السيارات.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة ربوع المحافظة وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمتابعة الدورية وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن الدولة تعمل على تنمية صعيد مصر وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها مشيرًا إلى أهمية مراعاة معايير الجودة في التنفيذ ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية لتشغيل الموفق وتحقيق أقصى استفادة منه خاصة وإنه جاء وفقًا لاحتياجات المواطنين

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