محافظ أسيوط: إستمرار حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة بمركز أبوتيج

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 

 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة بالقرى والمراكز خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة موضحًا أن حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة بمركز أبوتيج مستمرة ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على نظافة البيئة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات بكافة الطرق الممكنة وفقًا للإمكانات المتاحة

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز وإشراف نواب رئيس المركز قد قامت بتنظيم حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة ومخلفات المباني بالطرق والشوارع الرئيسية بمركز أبوتيج حيث استهدفت الحملة رفع المخلفات من شوارع قرية باقور فضلًا عن رفع المخلفات والقمامة من المقالب العمومية والشوارع ومناطق همام حسين والجمهورية والراهبات والكايش وصلاح سالم والكوم والطريق الزراعي "أسيوط / سوهاج" وذلك بمشاركة محمد عبد الله نصير رئيس الوحدة المحلية لقرية باقور، وحمدي خراشي رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة ومشرف النظافة ومجهود رجال النظافة ومسؤول الحملة الميكانيكية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية كالجليدر واللوادر والقلابات والحاويات وسيارات الكنس الآلي مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على نظافة البيئة والعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها وبشكل يليق بها

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