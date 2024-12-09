أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

شهدت أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية اليوم، الأحد 8 ديسمبر 2024، تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار السكر والزيت والدقيق مقارنة بالتحديثات السابقة، وفقًا لبيانات بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وفي الوقت نفسه، استقرت أسعار بعض السلع الأخرى مثل العدس.

تراجع أسعار السلع الأساسية

السكر: انخفض سعر كيلو السكر بمقدار 3 جنيهات ليصل إلى 35.82 جنيه.

انخفض سعر كيلو السكر بمقدار 3 جنيهات ليصل إلى 35.82 جنيه. الزيت: تراجع سعر زيت عباد الشمس بمقدار 17 جنيهًا، ليصل إلى 80.32 جنيه للتر.

تراجع سعر زيت عباد الشمس بمقدار 17 جنيهًا، ليصل إلى 80.32 جنيه للتر. الدقيق: انخفض سعر كيلو الدقيق المعبأ بمقدار جنيه واحد ليصل إلى 26.09 جنيه.

انخفض سعر كيلو الدقيق المعبأ بمقدار جنيه واحد ليصل إلى 26.09 جنيه. الفول: شهد سعر الفول المعبأ تراجعًا بمقدار 11 جنيهًا، ليصل إلى 51.58 جنيه للكيلو.

شهد سعر الفول المعبأ تراجعًا بمقدار 11 جنيهًا، ليصل إلى 51.58 جنيه للكيلو. الأرز: سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 33.83 جنيه.

استقرار أسعار بعض السلع

العدس: استقر سعر العدس المعبأ عند 59.77 جنيه للكيلو.

استقر سعر العدس المعبأ عند 59.77 جنيه للكيلو. المكرونة: حافظت المكرونة المعبأة على سعر 30.5 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم والدواجن

الدواجن: سجل سعر كيلو الدواجن الطازجة 99.21 جنيه.

سجل سعر كيلو الدواجن الطازجة 99.21 جنيه. اللحوم: بلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة 396.74 جنيه.

أسعار الألبان والجبن

الجبن الأبيض: سجل سعر كيلو الجبن الأبيض 139.21 جنيه.

سجل سعر كيلو الجبن الأبيض 139.21 جنيه. الجبن الرومي: وصل سعر كيلو الجبن الرومي إلى 262.85 جنيه.

وصل سعر كيلو الجبن الرومي إلى 262.85 جنيه. اللبن السائب: بلغ سعر كيلو اللبن السائب 30.68 جنيه.

بلغ سعر كيلو اللبن السائب 30.68 جنيه. المسلى البلدي: سجل سعر كيلو المسلى البلدي 317.8 جنيه.

أسعار البيض