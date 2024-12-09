حالة الطقس في مصر: شدة البرودة وتحذيرات الأرصاد للـ 9-12-2024

تشهد حالة الطقس في مصر في الأيام المقبلة استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، إلا أن الأرصاد الجوية حذرت من أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر ومع دخول الليل، حيث يصاحب ذلك نشاط ملحوظ في الرياح.

حالة الطقس اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

أشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستظل معتدلة على معظم المناطق، بما في ذلك شمال الصعيد، ووسط سيناء، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس في الصباح الباكر

حذرت الأرصاد من كثافة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية، خاصة القريبة من المسطحات المائية، ودعت سائقي المركبات إلى توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة على الطرق.

كما تشهد القاهرة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة مئوية، مع نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة.

الطقس الآن على البلاد

مع اقتراب موعد رأس السنة الميلادية، يواصل المواطنون متابعة حالة الطقس لتنظيم الأنشطة الخارجية. وفي الوقت الحالي، بدأ الطقس يميل إلى الاعتدال مع منتصف النهار، حيث تلاشت الشبورة المائية على الطرق بعد أن كانت منتشرة من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

أكدت الأرصاد أن الأسبوع الجاري لن يشهد أي فرص لهطول الأمطار على معظم المناطق، ومن المتوقع أن تستمر الشبورة المائية في الانتشار خلال الساعات الأولى من اليوم، بينما تستمر الرياح في النشاط سواء في الصباح الباكر أو مع دخول الليل.

ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض درجات الحرارة بشكل مستمر، مما يساهم في الإحساس بشدة البرودة.