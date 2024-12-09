محافظ أسيوط: تحرير 28 محضرًا تموينيا خلال حملات مفاجئة ببعض قرى المحافظة





وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات القياسية ومتابعة حصص الدقيق المنصرف والتأكد من عدم التلاعب في الأوزان لضمان وصول خبز جيد للمستهلكين بجودة عالية ومطابق للمواصفات مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز قامت بشن حملات مفاجئة علي المخابز بالتنسيق التموين بهدف إحكام الرقابة على المخابز حيث تم شن حملات بقرى موشا وريفا وشطب وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضر لمخالفات متنوعة ما بين نقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن أو توقف عن الإنتاج وذلك بمشاركة عبدالباقي سيد نائب رئيس المركز وعبدالناصر عبدالنعيم رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا وعبدالله عبد المولى مدير إدارة تموين مركز أسيوط وهبة جميل مدير مكتب تموين الزاوية وابراهيم محمد بمكتب تموين شطب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أبوالنصر على الإهتمام الذى توليه الدولة للمواطن وحرصها على حصوله على الدعم الذى يستحقه والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وتوافرها وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري