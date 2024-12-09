وزير التعليم اليوناني في زيارة لمكتبة الإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

قام اليوم الأثنين كيرياكوس بيراكاكيس؛ وزير التعليم والشؤون الدينية والرياضة في اليونان، بزيارة مكتبة الإسكندرية بمرافقة وفد رفيع المستوى على رأسهم نيافة المتروبوليت يوأنس فوليوتيس، والسيد ديميتريوس سوتيروبولوس؛ رئيس أرشيف الدولة العامة في اليونان، والسيدة ماريا ديامانتي؛ مستشارة وزير التعليم والشؤون الدينية والرياضة في اليونان، والسيد أثناسيوس ليوسيس؛ نائب رئيس البعثة بسفارة اليونان في القاهرة، والسيد يوانيس بيرجاكيس؛ قنصل عام اليونان بالإسكندرية.

وذلك للتعرف على المكتبة باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.
واستقبلت الوفد الأستاذة هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، واصطحبت الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة.

كما أهدت الوزير نسخة من كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية".
وتفقد الوزير والوفد المرافق لسيادته قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومطبعة بولاق وكسوة الكعبة المشرفة ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضروا عرض بالبانوراما الحضارية.
 

وفى نهاية الجولة أعرب الوزير والوفد المرافق له عن سعادتهم الكبيرة بزيارة مكتبة الإسكندرية، حيث أبدوا إعجابهم بما شهدوه من كنوز ثقافية وتاريخية، وأشاد الوزير بالدور الثقافي والتعليمي الذي تقوم به المكتبة، كما أكد أن المكتبة تعد مركزًا حيويًا يربط بين الثقافات المختلفة ويعزز الحوار والتفاهم بين الشعوب.


 

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اسكندرية بمكتبة الإسكندرية رئيس قطاع العلاقات الخارجية مكتبة الاسكندرية متحف المخطوطات الرياضة في اليونان

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