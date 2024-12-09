محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي وعدد من إدارات الديوان العام

محافظات
محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي


تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم الاثنين المركز التكنولوجي وعدد من الإدارات بالديوان العام للمحافظة للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى تحقيق مطالب المواطنين وسرعة الاستجابة في الرد على شكواهم. 

وأكد "مرزوق" أنه لن يقبل أي تقصير أو تعطيل في إنجاز الطلبات المقدمة من قبل المواطنين أو تعطيلها تحت أي مبرر،مشددا على تقليل الفترة الزمنية لانتظار المواطنين بالمركز التكنولوجي.

واستمع محافظ الدقهلية إلى عدد من المترددين على المركز القادمين لتقديم طلبات أو لديهم شكوى وشدد على مدير المركز بعدم تواجد أكثر من شخص واحد على كل شباك وتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنهاء المعاملات والرد على الشكاوي،ووجه لمدير المركز التكنولوجي،بضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين بالتنسيق مع الإدارات الأخرى والأحياء والمراكز في إطار القانون.

وتفقد "مرزوق "مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة وتابع حالة النظافة والاشغالات من خلال شاشات الشبكة،ووجه بعمل تقسيم لكل منطقة تشمل جميع الشوارع يمكن من خلالها متابعتها والتعرف على حركة السير فيها ومستوى النظافة والاشغالات على أن يتم ربط الشوارع جميعها بنقطة واحدة يتم من خلالها الوصول إلى الشوارع المطلوبة، وتفقد،"مرزوق " كذلك إدارة القضايا،وإدارة التحقيقات،وإدارة التظلمات، بالإدارة العامة للشئون القانونية،وأكد على إعادة هيكلة الإدارة بما يوفر سرعة الإنجاز في التحقيقات والرد على الشكاوي،والحفاظ على حقوق وموارد وأملاك الدولة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بوجود تقصير في أداء الإدارة أو التباطؤ في الرد على القضايا والتظلمات والشكاوي حرصا على حقوق المواطنين والدولة،وكلف مدير الإدارة بعرض تقرير تفصيلي بقوة العمل بالإدارة واحتياجاتها لتوفير الكوادر اللازمة القادرة على تحمل مسئوليات الوظيفة العامة ولديها الحرص على مصالح الدولة والمواطنين وسرعة الأداء،كذلك تفقد منظومة استرداد أملاك الدولة وشدد على أنه من غير المسموح التقصير في استرداد كل شبر من أملاك وحقوق الدولة وتقنين الأوضاع وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن دون تقصير أو مغالاة بما يحافظ على موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجهاز التنفيذي بكافة مستوياته وقطاعاته يعمل في ظل منظومة متناغمة وبالتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مصالح المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة في إطار من الشفافية وحسن الأداء وأنه لا مكان لأي مهمل أو مقصر أو متواطئ.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي وعدد من إدارات الديوان العام

b5fba5c6-e222-4d9e-b449-60eb939ea92c
b5fba5c6-e222-4d9e-b449-60eb939ea92c
8cd6ff60-9e76-41e4-afe3-609e22f0aba3
8cd6ff60-9e76-41e4-afe3-609e22f0aba3
872a13b8-bcf3-4fde-b931-12e4eae58a4d
872a13b8-bcf3-4fde-b931-12e4eae58a4d
76c466e4-6d0e-4483-b3a8-025aa7ef17f8
76c466e4-6d0e-4483-b3a8-025aa7ef17f8
01dd05fb-fadf-4c70-b48c-a35504c2312b
01dd05fb-fadf-4c70-b48c-a35504c2312b
d83d66af-a1bd-480e-8172-171a8a6de695
d83d66af-a1bd-480e-8172-171a8a6de695
1669d598-8551-45e3-bfc5-361b2155fc8d
1669d598-8551-45e3-bfc5-361b2155fc8d
e7f477a5-5fa0-4eb0-9565-c5daaf0be535
e7f477a5-5fa0-4eb0-9565-c5daaf0be535
d804f310-9195-4ba0-95f5-d12adb8d094e
d804f310-9195-4ba0-95f5-d12adb8d094e
الإشغالات الإجراءات استرداد الديوان العام الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ الإستجابة اشغالات استفادة التكنولوجي الشبكة الوطنية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق النظافة والإشغالات الوظيفة العامة تيسير الإجراءات على المواطنين ديوان عام المحافظة حقوق المواطنين حسن سير العمل حالة النظافة طارق مرزوق محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 9-12-2024 في الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 9-12-2024 في الدقهلية

محافظ الدقهلية يكلف مدير المرور باستمرار الحملات لضبط مركبات التوكتوك والدرجات النارية المخالفة

نائب محافظ الدقهلية في جولة بالمنطقة الصناعية وجمصه

السكرتير العام المساعد بالدقهلية يتفقد مركز ومدينة شربين والوحدات القروية

محافظ الدقهلية: تحصين أكثر من 173 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محافظ الدقهلية يتفقد القوافل الطبية المجانية بالمنطقة الصناعية بجمصه والطيبة بنبروه

وكيل صحة الدقهلية: مناظرة 3400 حالة ضمن منظومة التشخيص عن بعد

الأكثر قراءة

عاجل.. نتائج قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2027

آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يخشى شبح الخروج المبكر

سعر الذهب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024: عيار 21 يحافظ على استقراره وسط توقعات بارتفاع الأسعار في 2025

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

صالون الأوبرا الثقافي يناقش فلسفة تصوير العدو في الفن المصري القديم بالمسرح الصغير

ليفربول يواجه جيرونا للاقتراب من التأهل لدور الـ16 ومانشستر سيتي في مهمة صعبة أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

عاجل - الدولار يشتعل أمام الليرة السورية: انهيار تاريخي بعد رحيل الأسد