رئيس مركز ومدينة البداري باسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لتسهيل الإجراءات للمواطنين

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

 


 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على متابعته الدورية لانتظام سير العمل بمنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية مشيرًا إلى ضرورة رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام مشيرًا إلى تقديمه كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية والتي ستعود بالنفع على المواطن.

وأوضح محافظ أسيوط أن رؤساء المراكز والأحياء يتابعون هذا الملف الهام من خلال المراكز التكنولوجيا كل في نطاق عمله 

 

وحيث قام الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه بتفقد المركز التكنولوجية بالمركز للاطمئنان على سير العمل في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات للمواطنين وتذليل العقبات والعمل على دفع وتيرة العمل لنهو ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات وإزالة أي عقبات أمام على المواطنين وفقًا للوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن فضلًا عن مراجعة شهادات البيانات لحث العاملين على زيادة نسبة الإنجاز بما يحقق الصالح العام مؤكدًا على أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة لصدور قرار بقبول التصالح تمهيدًا لاستلام نموذج 8 نهائي تصالح تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 واللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023

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