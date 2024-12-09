سعر الذهب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024: عيار 21 يحافظ على استقراره وسط توقعات بارتفاع الأسعار في 2025

يستمر سعر الذهب في مصر اليوم، الإثنين 9 ديسمبر 2024، في الحفاظ على استقراره لليوم الثالث على التوالي.

جاء هذا الاستقرار بعدما شهد سعر الذهب عيار 21 انخفاضًا طفيفًا في آخر التحديثات بلغ 15 جنيهًا للجرام، بينما يواصل سعر الذهب العالمي استقراره في التعاملات اللحظية.

فيما يلي نستعرض أسعار الذهب وفقًا للسعر المعلن من البورصة.

سعر الذهب اليوم في الصاغة

الذهب عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم استقرارًا في أسواق الصاغة، حيث بلغ 4217.14 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم استقرارًا في أسواق الصاغة، حيث بلغ 4217.14 جنيه للجرام. الذهب عيار 21: استقر سعر الذهب عيار 21 في أسواق الصاغة المحلية عند 3690 جنيهًا للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 21 في أسواق الصاغة المحلية عند 3690 جنيهًا للجرام. الذهب عيار 18: بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 3162.86 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 29520 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي

استقر سعر الذهب عالميًا في العقود الفورية عند 2627 دولارًا للأوقية.

توقعات أسعار الذهب في 2025



توقع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن يشهد سعر الذهب في مصر تحركات متقلبة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الحرب العالمية وتأثيرات ارتفاع سعر الدولار، الذي يعد من العوامل الرئيسية في تحديد سعر الذهب المحلي.

وأضاف نجيب أن سوق الذهب العالمي يتأثر بشكل مباشر بالأحداث السياسية والتطورات العالمية، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال على الذهب كأداة تحوط من المخاطر، وهو ما يساهم في رفع الأسعار.

كما أشار نجيب إلى أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب مع بداية العام الجديد بسبب تحركات الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا أن الفترة الحالية تعتبر الأنسب للشراء وليس للبيع، حيث يعتقد أن أسعار الذهب قد ترتفع في الفترة القادمة.