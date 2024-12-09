كشف وعلاج بالمجان لـ5900 مواطنا في قافلتين طبيتين بإهناسيا وناصر في بني سويف

محافظات
قافلتين طبيتين ببني
قافلتين طبيتين ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، تنظيم قافلتين طبيتين، بقريتي «العووانة» بمركز إهناسيا و«علي حمودة» بمركز ناصر، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 5900 مواطنًا في القريتين وتوفير العلاج بالمجان.

 

حيث نظم حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، القافلتين الطبيتين، تنفيذًا لتكليفات أمانة الصحة المركزية بالحزب بإشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب في المحافظة، وحضور الدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم، والدكتور محمد بكري الخولي، أمين شئون الصحة والسكان بالمحافظة، بالإضافة إلى حضور قيادات الحزب وكوادره في المركزين.

 

ووقعت القافلة الطبية في مركز إهناسيا الكشف على أكثر من 3600 مواطنًا في 10 تخصصات وجرى صرف العلاج اللازم لهم مجانا، فضلًا إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي، عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والنظافة الشخصية والمنزلية، التغذية السليمة للسيدات والأطفال وكبار السن.

 

كما وقعت القافلة الطبية الثانية بقرية علي حمودة بمركز ناصر شمال بني سويف، الكشف على 2300 مواطنا مع توفير العلاج بالمجان، في 10 تخصصات طبية، في إطار الدور المجتمعي للحزب.
 

قافلتين طبيتين ببني سويف 

قافلتين طبيتين ببني سويف
قافلتين طبيتين ببني سويف
قافلتين طبيتين ببني سويف
قافلتين طبيتين ببني سويف
قافلتين طبيتين ببني سويف
قافلتين طبيتين ببني سويف
قافلتين طبيتين ببني سويف
قافلتين طبيتين ببني سويف

 

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