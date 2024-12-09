رابطة البريمييرليج تصدر بيانًا لشرح قرارات الحكم في مباراة أرسنال وفولهام

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أصدرت رابطة البريمييرليج  بيانا توضيحيا تشرح فيه الأسباب التي دفعت حكم مباراة فريقي أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي إلى احتساب هدف لأرسنال وإلغاء آخر.

رابطة البريمييرليج تصدر بيانًا لشرح قرارات الحكم في مباراة أرسنال وفولهام

وكانت قد انتهت المباراة التي أقيمت بين ارسنال وفولهام في الدوري الانجليزي لكرة القدم (البريمييرليج) بالتعادل الايجابي 1-1، على الرغم من اعتراضات على قرارات اتخذها حكم المباراة، من لاعبي الفريقين.

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وأشار البيان إلى أن هدف وليم صليبا الذي عادل من خلاله النتيجة لفريق ارسنال، لم يكن في وضع تسلل لان القدم اليسرى للاعب انطوني روبنسون أكدت وجود صليبا خارج حدود التسلل، ولا داعي بالتالي لإلغاء الهدف.

أما هدف بوكايو ساكا الذي لم يتم احتسابه، فشدد البيان على أن ساكا لم يكن متسللًا، لكن زميله جابرييل مارتينيلي مرر له الكرة حين كان هو نفسه متسللًا، وهذا ما دفع إلى تدخل تقنية الفيديو وإلغاء قرار الحكم الرئيسي بعد ثبات تسلل مارتينيلي

 

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