تفاصيل جولة وكيل تعليم الدقهلية للوقوف علي انتظام العملية التعليمية بإدارة ميت غمر

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جولة وكيل تعليم الدقهلية
جولة وكيل تعليم الدقهلية بميت غمر

توجه اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمتابعة إدارة ميت غمر التعليمية تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية وكان في استقباله عبد الحميد شعيب وكيل  إدارة ميت غمر التعليمية وقام السيد مدير المديرية بزيارة مدارس:

-الشهيد مصطفى أحمد السيد الوتيدي
-محسن للتعليم الأساسي بقرية بشلا

و قد وجه مدير المديرية بسرعة إزالة الرواكد من المدارس كما اطلع علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية 

و أكد “وكيل الوزارة ” علي تفعيل القرار الوزاري الخاص بالقرائية وحث الجميع علي الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية

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