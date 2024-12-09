كلوب أمريكا يتأهل لنهائي الدوري المكسيكي بعد فوز ماراثوني على كروز أزول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تأهل فريق كلوب أمريكا لنهائي الدوري المكسيكي لكرة القدم بعد فوز مثير على مضيفه كروز أزول بنتيجة 4 / 3 في إياب الدور قبل النهائي، فجر اليوم الإثنين.

كلوب أمريكا يتأهل لنهائي الدوري المكسيكي بعد فوز ماراثوني على كروز أزول

تقدم كلوب أمريكا بهدفين أحرزهما أليخاندرو زينديجاس وريتشارد سانشيز في الدقيقتين 15 و49.

وقلص أصحاب الأرض الفارق بهدف خوسيه ريفيرو في الدقيقة 68.

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وتقدم كلوب أمريكا بهدف ثالث سجله رامون خواريز في الدقيقة 72، بينما أدرك كروز أزول التعادل بهدفين لجابرييل فرنانديز وأموري موراليس في الدقيقتين 80 و86.

ولكن الضيوف انتزعوا الفوز بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 94 سجله رودريجو أجويري الذي حصل على بطاقة حمراء بعدها بأربع دقائق.

وتأهل كلوب أمريكا بهذا الفوز المثير ليعوض تعادله السلبي في مباراة الذهاب على ملعبه ودون جماهيره.

وسيلتقي كلوب أمريكا مع مونتيري في المباراة النهائية التي تقام بنظام الذهاب والإياب يومي 12 و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكان مونتيري صعد بالفوز 5 / 1 على أتلتيكو سان لويس في إياب الدور قبل النهائي، ليعوض خسارته أمام نفس الفريق بنتيجة 1 / 2 في مباراة الذهاب.

 

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