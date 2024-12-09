محافظ القليوبية يدرس فتح محاور مرورية جديدة بمدينة بنها لتحقيق السيولة المرورية

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اجتماع محافظ القليوبية
اجتماع محافظ القليوبية

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إجتماعًا مع الدكتور مصطفى صبري إستشاري الطرق لبحث ودراسة فتح محاور مرورية جديدة بمدينة بنها، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والقضاء على أي اختناقات قد تحدث في بعض الشوارع، لا سيما في أوقات الذروة ودخول وخروج الموظفين والطلاب من المدارس والجامعات.

جاء الاجتماع بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والمهندس ياسر مرعي مدير عام مركز الشبكات الأرضية والمقدم عبد العال عبد الله رئيس أقسام التراخيص والشئون القانونية بمرور القليوبية.

واتفق الحضور على ضرورة عمل حصر ومسح شامل لأعداد السيارات المارة بالشوارع على مدار ساعات اليوم، خاصة تلك الشوارع التي يحدث بها إختناقات، وذلك للبحث عن طرق بديلة وموازية لها، وهي شوارع فريد ندا والاستاد وهاني كامل وامتداد أبو حشيش انتهاء بكورنيش النيل وشارع كلية التجارة لتفريغ الازدحام المروري وتحقيق السيولة المطلوبة من أجل راحة ورضا المواطنين بالمدينة.

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