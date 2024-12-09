ميار شريف تتقدم في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تقدمت المصرية ميار شريف واليابانية ناومي أوساكا في التصنيف العالمي الصادر عن رابطة لاعبات التنس المحترفات، اليوم الإثنين.

ميار شريف تتقدم في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

تحركت ناومي أوساكا خطوتين للأمام لتوجد في المركز  58، بينما قفزت ميار شريف ثلاثة مراكز لتوجد في المرتبة 65.

txt

رابطة البريمييرليج تصدر بيانًا لشرح قرارات الحكم في مباراة أرسنال وفولهام

txt

ليفربول يواجه جيرونا للاقتراب من التأهل لدور الـ16 ومانشستر سيتي في مهمة صعبة أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

وكان أفضل تصنيف للاعبة المصرية في مسيرتها عندما تواجدت في المركز 31 في 19 يونيو 2023.

في المقابل بقت النجمة التونسية أنس جابر في المركز 42.

ولم يشهد التصنيف العالمي أي تغيير على مستوى العشرة الأوائل، حيث تتواجد البيلاروسية أرينا سابالينكا في الصدارة خلفها البولندية إيجا شفيونتيك ثم الأمريكية كوكو جوف، والإيطالية جاسمين باوليني، والصينية كينوين شينج.

وفي المركز السادس تتواجد الكازاخية إلينا ريباكينا، خلفها الثنائي الأمريكي جيسيكا بيجولا وإيما نافارو، ثم الروسية داريا كاساتكينا، وتكمل التشيكية باربورا كريشيكوفا قائمة العشرة الأوائل.

 

مواد متعلقة

مدرب توتنهام مستاء من القرارات التحكيمية في مباراة فريقه ضد تشيلسي

كلوب أمريكا يتأهل لنهائي الدوري المكسيكي بعد فوز ماراثوني على كروز أزول

الأكثر قراءة

عاجل.. نتائج قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2027

آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يخشى شبح الخروج المبكر

سعر الذهب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024: عيار 21 يحافظ على استقراره وسط توقعات بارتفاع الأسعار في 2025

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

صالون الأوبرا الثقافي يناقش فلسفة تصوير العدو في الفن المصري القديم بالمسرح الصغير

ليفربول يواجه جيرونا للاقتراب من التأهل لدور الـ16 ومانشستر سيتي في مهمة صعبة أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

عاجل - الدولار يشتعل أمام الليرة السورية: انهيار تاريخي بعد رحيل الأسد