استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024: أبرز الأسعار في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الإثنين 9 ديسمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، بعد الارتفاع الذي سجله في الأيام الماضية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك وفقًا لأحدث المستويات المعلنة.

أسعار الدولار في البنوك اليوم