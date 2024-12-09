استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024: أبرز الأسعار في البنوك

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شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الإثنين 9 ديسمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، بعد الارتفاع الذي سجله في الأيام الماضية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك وفقًا لأحدث المستويات المعلنة.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

  • بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.
  • بنك المصرف المتحد: وصل سعر الدولار إلى 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي: استقر سعر الدولار عند 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: سجل سعر الدولار 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: بلغ سعر الدولار 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
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