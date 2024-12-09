مدير تعليم مطروح تتابع التجربة العملية لرفع امتحان النقل للمرحلة الثانويه على منصة الامتحانات

تابعت الأستاذة نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جزء من التجربة العملية لرفع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا بغرفة التحكم الرئيسية بمدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين بحي الشروق بحضور الأستاذ مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية والاستاذ السيد عماد مدير مركز التطوير التكنولوجي والأستاذ وليد عليوة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والأستاذ محمد الطملاوي مدير التعليم الثانوية بإدارة مطروح والأستاذة اماني فؤاد مدير المدرسة

وتأتي التجربة العملية للتأكد من نزول جميع الأسئلة التي تم وضعها علي أجهزة تابلت الطلاب بعد رفعا على المنصة المركزية بالوزارة

و أشادت وكيل الوزارة بالجهود التى يبذلها مركز التطوير التكنولوجى فى إنجاز المهام المكلفين بها وسرعة الانتهاء من تدريب كافة العناصر المشاركة فى عملية رفع الامتحانات على المنصة المركزية فى التوقيتات المحددة وبوقت كافى حتى يتم التأكد من تمام الجاهزية لكافة العناصر وكذلك الاجهزة المستخدمة فى العملية الامتحانية.

وفي ذات السياق تابعت مدير المديرية مسار العملية التعليمية بالمدرسة بتفقدها الفصول الدراسية والحجرات التعليمية للاطمئنان علي انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية كذلك تفقدت ختام الامتحانات الإلكتروني الخاصة بتقييم شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.