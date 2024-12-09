لعدم إجادته السباحة.. تفاصيل إنهاء شاب حياته غرقًا بنهر النيل في كرداسة

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ارشفية

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في إنهاء شاب حياته غرقًا بنهر النيل في كرداسة

عدم وجود شبهة

وكشفت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب غرقا بنهر النيل.

غرق شاب
 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل، في كرداسة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ  وتبين أن شاب تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة في نهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق

اتخاذ الإجراءات القانونية رجال الانقاذ النهري عدم وجود شبهة جنائية مصرع شاب غرقا مديرية أمن الجيزة نيابة شمال الجيزة

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