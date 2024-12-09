لعدم إجادته السباحة.. تفاصيل إنهاء شاب حياته غرقًا بنهر النيل في كرداسة

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في إنهاء شاب حياته غرقًا بنهر النيل في كرداسة

عدم وجود شبهة

وكشفت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب غرقا بنهر النيل.

غرق شاب



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل، في كرداسة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين أن شاب تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة في نهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق