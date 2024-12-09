التحقيق في العثور على جثة سيدة بمصرف مياه في أبو النمرس

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تباشر النيابة العامة، التحقيق في العثور على جثة سيدة بمصرف مياه في أبو النمرس

وطلبت جهات التحقيق، تحريات المباحث حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لبيان سبب الوفاة
 

العثور على جثة سيدة

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة بمصرف مياه، في أبو النمرس، توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة مجهولة الهوية، وعقب مناظرة جهات التحقيق لها، تم نقلها إلى المشرحة.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

الإجراءات القانونية العثور على جثة سيدة تباشر النيابة العامة كشف ملابسات الواقعة ملابسات الواقعة مديرية أمن الجيزة

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