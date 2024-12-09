وزير التعليم اليوناني يتفقد معارض ومتاحف مكتبة الإسكندرية ويشيد بمشروعاتها الرقمية

وزير التعليم اليوناني في زيارة لمكتبة الإسكندرية

-قام "كيرياكوس بيراكاكيس"، وزير التعليم والشؤون الدينية والرياضة في اليونان، بزيارة مكتبة الإسكندرية بمرافقة وفد رفيع المستوى على رأسهم نيافة "المتروبوليت يوأنس فوليوتيس"، "ديميتريوس سوتيروبولوس"، رئيس أرشيف الدولة العامة في اليونان بمرافقة وفد رفيع المستوى وذلك للتعرف على المكتبة باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.

واستقبلت الوفد هبة الرافعي، قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، مصطحبة الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، كما أهدت الوزير نسخة من كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية"

وجاء ذلك بحضور كلًا من "ماريا ديامانتي"، مستشارة وزير التعليم والشؤون الدينية والرياضة في اليونان، أثناسيوس ليوسيس، نائب رئيس البعثة بسفارة اليونان في القاهرة، "يوانيس بيرجاكيس"، قنصل عام اليونان بالإسكندرية.

وتفقد "بيراكاكيس" والوفد المرافق له قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومطبعة بولاق وكسوة الكعبة المشرفة ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضروا عرض بالبانوراما الحضارية.

واختتم "بيراكاكيس" والوفد المرافق له الجولة معربًا عن سعادتهم الكبيرة بزيارة مكتبة الإسكندرية، حيث أبدوا إعجابهم بما شهدوه من كنوز ثقافية وتاريخية، مشيدًا بالدور الثقافي والتعليمي الذي تقوم به المكتبة، كما أكد أن المكتبة تعد مركزًا حيويًا يربط بين الثقافات المختلفة ويعزز الحوار والتفاهم بين الشعوب.

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