استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 خلال منتصف التعاملات، بعد انخفاض ملحوظ بلغ 15 جنيهًا في أسعار الأعيرة الذهبية.

ويُظهر السوق المحلي حالة من الاستقرار في الأسعار مع بداية الأسبوع، وفقًا لما أوردته شعبة الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 18

بحلول منتصف اليوم، استقر سعر الذهب عيار 18، حيث بلغ سعر الجرام 3162 جنيهًا، وهو من أقل الأعيرة الذهبية المتداولة في السوق.

سعر الذهب اليوم عيار 24

شهد سعر الذهب عيار 24 استقرارًا خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الجرام 4217 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أما سعر الذهب عيار 21، الذي يعتبر الأكثر تداولًا في مصر، فقد سجل استقرارًا في أسعاره. بلغ سعر الجرام 3690 جنيهًا، بينما وصل سعر الجرام مع المصنعية إلى 3790 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الجنيه الذهب في السوق المصري، حيث بلغ 29520 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم 2627 دولارًا للأونصة، متأثرًا بالتقلبات العالمية في أسعار المعدن الأصفر.