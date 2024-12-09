« العنف ضد المرأة وأثرها على الصحة النفسية».. ورشة توعوية لطالبات معهد فتيات مطروح النموذجي

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ندوة العنف ضد المرأة
ندوة العنف ضد المرأة

 


نظمت إدارة الخطة والمنهج بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، ورشة عمل تفاعلية لطالبات معهد فتيات مطروح النموذجي، تحت عنوان« العنف ضد المرأة وأثرها على الصحة النفسية»، وذلك فى إطار مشاركة المنطقة الأزهرية في حملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

تهدف الورشة إلي رفع الوعى لدى الطالبات حول الأثر النفسى للعنف، والآثار المترتبه عليه في  التحصيل الدراسي والإقبال على المشاركات المجتمعية.

إدار الورشة د. محمد حلمي، مدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وحضور الأستاذة عائشة خليل، مديرة الخطة والمنهج، والأستاذة إلهام جلال، العلاقات العامه والإعلام، والأستاذة همت مصطفي، الأخصائية الإجتماعية، وعدد من أولياء أمور الطالبات.

وتناولت الورشة عدة محاور منها طرق وأساليب رفع الوعى عند الطالبات، الأسرة ودورها فى تقليل العنف، أهمية التثقيف النفسى حول كيفية مواجهة العنف، أهمية نشر التوعية الدينية المتوازنة، الدعوة لمعاهد خالية من العنف والدعوة لمجتمع خالى من العنف، مقومات الصحة النفسية، وطرق إدارة الضغوط وسبل تقوية الجهاز النفسي وتحمل الصدمات.
وخلال الورشة تم تلقي عدد من المشكلات التي تعرضت لها الطالبات سواء على مواقع التواصل الإجتماعي، أو المحيط المجتمعى أو الأسري، وتم الإجابة عليها مع تقارب أوجه النظر بين أولياء الأمور والطلاب.

إدارة العلاقات العامة الإدارة المركزية أزهري الأكاديمية المهنية للمعلمي التوعية الدينية الصحة النفسية

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