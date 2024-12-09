قافلة طبية بمستشفي سيوة المركزي

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القافلة الطبية المجانية
القافلة الطبية المجانية بسيوة


أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح بالتعاون مع مؤسسة عبدالوهاب الخيرية وأحد رعاة مرضى القلب الخير يين عن تواجد قافلة طبية بمستشفي سيوة المركزي يومي ١٧، ١٨ ديسمبر  وذلك بحضور  
الأستاذ  الدكتور احمد الوتيدي  إستشاري أول وأستاذ جراحة القلب -الاسكندرية
والاستاذ الدكتور هشام هندي  إستشاري أول  الانف والاذن والحنجرة  ـالاسكندرية 
الاستاذ الدكتور محمد علاء مدرس أمراض القلب - الاسكندرية.
لمناظرة الحالات المرضي.

يذكر أن القوافل الطبية المجانية تأتي برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووزارة الصحة بالتعاون مع رجال الأعمال وبعض الأحزاب في إطار توفير الرعاية الصحية لأهل سيوة.

استاذ جراحة استشاري الاسكندري أعلن الرعاية الصحية ألش الاعمال الشئون الصحية الرعاية الصحي خالد شعيب ة الصحة

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