الكرملين: من المبكر الحديث عن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا

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بوتين
بوتين

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن من المبكر الحديث عن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.

وأوضح أن هذا الموضوع قيد النقاش حاليًا مع الأطراف المعنية ومن سيتولى السلطة في المستقبل.

تفاصيل التصريحات

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من قرر منح الرئيس السوري بشار الأسد حق اللجوء في روسيا. 

وفي رد على سؤال حول أي لقاء مرتقب بين الرئيسين بوتين والأسد، قال بيسكوف: "لا لقاء مجدول بين الرئيسين"، مؤكدًا أنه لا يوجد أي اجتماع رسمي على الأجندة الروسية في الوقت الحالي.

التصريحات حول تنقلات الأسد

وفيما يتعلق بتوقيت وصول الأسد إلى روسيا، رفض بيسكوف التعليق بشكل مفصل، قائلًا: "ليس لدي ما أقوله عن تنقلات الرئيس الأسد"، موضحًا أن "العالم بأسره فوجئ بما حدث، ونحن لسنا استثناء".

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