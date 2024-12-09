كليان مبابي يتغنى بـ ميسي ويكشف حلمه مع ريال مدريد ويوجه رسالة إلى جماهير باريس سان جيرمان

أعرب الفرنسي كليان مبابي مهاجم ريال مدريد، عن سعادته الغامرة بالتواجد في إسبانيا، والانضمام إلى صفوف النادي الملكي.

وانضم المهاجم الفرنسي مبابي إلى صفوف ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

كليان مبابي: لقد استقبلني ريال مدريد كملك

وقال مهاجم ريال مدريد في تصريحات تلفزيوينة لبرنامج "canalplus"، "أنا سعيد جدًا بالتواجد في إسبانيا، إسبانيا بلد رائع، والناس يرحبون بها للغاية".

وأضاف مبابي "أيضًا، سعيد بالانضمام إلى صفوف مدريد، لطالما حلمت باللعب لريال مدريد. دائمًا، دائمًا، دائمًا".

وأكمل مبابي حديثه، قائلًا "لقد استقبلني ريال مدريد كملك، على الرغم من أنني لم أفعل شيئًا من أجلهم. لقد كان أمرًا لا يصدق حقًا".

وعن مستوى ريال مدريد هذا الموسم، أجاب مبابي "لم تكن أفضل بداية بالنسبة لي أو للفريق، لكننا ما زلنا هنا، وما زلنا نقاتل من أجل كل لقب، لكن في مدريد، الجزء الأكثر أهمية هو الجزء الثاني من الموسم".

وكشف المهاجم الفرنسي عن حلمه في المرحلة المقبلة مع ريال مدريد، وقال "حلمي الآن هو الفوز بالألقاب مع فريقي، وليس الجوائز الفردية".

وتحدث مبابي عن علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان، وقال "علاقتي مع الأمير كانت دائمًا رائعة".

وواصل حديثه "قال لي الأمير في أذني إنهم جميعًا ينظرون إلينا، ويعتقدون أنني أقدم لك عرضًا للبقاء الآن، لكن لا، طارد حلمك، شكرًا لك على كل شيء، إذا كنت بحاجة إلى أي شيء، أنا هنا".

ووجه كليان رسالة إلى جماهير العملاق الفرنسي، قائلًا "كان يجب أن أظهر حبي بشكل أفضل لجماهير باريس سان جيرمان، مشاكلي لم تكن معهم أبدًا".

وتغنى مبابي بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائلًا "ميسي يفعل كل شيء بشكل جيد، يمكنك أن تتعلم كل شيء من رجل مثل هذا، كنت أذهب إليه وأسأله: كيف تفعل هذا؟ كيف تفعل ذلك؟".

وأختتم كليان مبابي حديثه، قائلًا "أنا متأكد من أنني سأنجح في ريال مدريد".

ويستعد ريال مدريد لخوض مواجهة مصيرية أمام أتالانتا على أرضية ملعب جويس معقل الأخير، ومن المقرر أن تقام المباراة غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.